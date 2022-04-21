|
|
|
ISW: Россия не добилась каких-либо серьезных успехов на востоке Украины
21.04.2022 15:07
По данным вашингтонского Института военных исследований (ISW), вчера, 20 апреля, Россия не добилась существенного прорыва в восточной части Украины.
ISW указывает, что войска РФ имеют незначительные успехи в продолжающемся наступлении. Они захватили несколько небольших городов и продвинувшись к Рубежному и Попасной.
«Российские силы не добились каких-либо крупных прорывов и не продемонстрировали никаких новых возможностей для проведения нескольких успешных одновременных наступлений», — считают аналитики.
Также сообщается, что силы РФ смогли добиться продвижения в Мариуполе.
«Российские силы также добились значительного прогресса против оставшихся украинских защитников на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь» и объявили о планах провести в городе парад Победы 9 мая, что указывает на то, что российские силы объявят о победе в Мариуполе не позднее этой даты», — сказано в сообщении ISW.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна