

ISW: Россия не добилась каких-либо серьезных успехов на востоке Украины

21.04.2022 15:07





По данным вашингтонского Института военных исследований (ISW), вчера, 20 апреля, Россия не добилась существенного прорыва в восточной части Украины.



ISW указывает, что войска РФ имеют незначительные успехи в продолжающемся наступлении. Они захватили несколько небольших городов и продвинувшись к Рубежному и Попасной.



«Российские силы не добились каких-либо крупных прорывов и не продемонстрировали никаких новых возможностей для проведения нескольких успешных одновременных наступлений», — считают аналитики.



Также сообщается, что силы РФ смогли добиться продвижения в Мариуполе.



«Российские силы также добились значительного прогресса против оставшихся украинских защитников на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь» и объявили о планах провести в городе парад Победы 9 мая, что указывает на то, что российские силы объявят о победе в Мариуполе не позднее этой даты», — сказано в сообщении ISW.





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