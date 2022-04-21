

Правительство Грузии купит дома в деревне для 800 семей

21.04.2022 15:12





Около 800 семей беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона получат от правительства помощь для покупки домов в сельской местности. Об этом сообщает Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода Грузии.



Список семей, которым купят дома, уже опубликован на сайте агентства переселенцев.



В течение шести месяцев вынужденные перемещенные семьи могут выбрать дом в любом регионе Грузии.



Вынужденные перемещенные семьи получат дома в рамках проекта «Дом в селе».



Как отмечают в Агентстве, для ускорения процесса обеспечения жильем вынужденных переселенцев заседания комиссии проходят каждый месяц.



В 2022-2024 годах в рамках проекта «Дом в селе» будут расселены около 6 тысяч вынужденно перемещенных семей.



На сегодняшний день статус вынужденно перемещенного лица в Грузии имеют 286,8 тысячи человек, это более 90 тысяч семей. В Тбилиси всего проживает 37,8 тысячи семей переселенцев.



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