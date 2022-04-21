

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обращается с письмом к лидерам 4 грузинских оппозиционных партий

21.04.2022 15:51





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обращается с письмом к лидерам четырех грузинских оппозиционных партий.



Как отмечается в письме, Урсула фон дер Ляйен считает, что жизненно важны как реформа правосудия, так и избирательная и демократические реформы, особенно на фоне подачи Грузией заявки на вступление в ЕС.



Письмо от имени Урсулы фон дер Ляйен направил ее Бьерн Сиберт.



«Президент фон дер Ляйен попросила меня передать спасибо за ваше письмо, которое касалось существующей в Грузии политической обстановки. Прошу принять мои извинения за запоздавший ответ.



Мы полностью согласны с вами относительно значения реформы правосудия и избирательной реформы. Эти реформы жизненно важны как с точки зрения эффективного выполнения соглашения об ассоциации Грузия-ЕС, так и для продвижения вперед европейской амбиции Грузии.



Своевременное осуществление инклюзивных реформ – это наилучшая возможность для достижения ощутимого прогресса в деле дальнейшего строительства демократии и стойкости Грузии, а также – отвечает вызовам поляризации, оказывающей влияние на грузинскую политическую систему.



Особое внимание должно быть уделено сектору правосудия и демократическим реформам. Так как первостепенная ответственность в этом плане возлагается на власти, очень важно, чтобы власть и оппозиция внесли общий вклад в деэскалацию и реализацию конструктивной реформисткой повестки дня. Такие усилия тем более важны сейчас, на фоне подачи Грузией аппликации на вступление в ЕС.



На благо Грузии и ее народа ЕС продолжит адвокатирование амбициозных реформ», - пишет Бьерн Сиберт.



Совместное письмо оппозиционные партии получили вчера. Адресатами послания являются председатели оппозиционных партий – Гига Бокерия, Мамука Хазарадзе, Элене Хоштария и Зура (Гирчи) Джапаридзе.



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