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Премьер-министра встретился с Келли Дегнан
21.04.2022 15:52
Война на Украине, ситуация с безопасностью в регионе и укрепление партнерских отношений между Грузией и США были основными вопросами, обсуждавшимися во время встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с послом США в Грузии Келли Дегнан.
Премьер-министр отметил, что Грузия решительно поддерживает международное сообщество и продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине как в двустороннем, так и в многостороннем форматах, а во время боевых действий дипломатические представительства в Киеве, Одессе и Львове не прекращали работу.
На встрече было отмечено, что правительство Грузии оказывает значительную гуманитарную помощь Украине с начала войны, в Украину уже отправлено более 500 тонн гуманитарного груза и этот процесс продолжается, а гражданам Украины, прибывшим в Грузию, оказана максимальная поддержка со стороны всех соответствующих служб.
Премьер-министр отметил, что Грузия активно поддерживает Украину в многосторонних форматах и является соспонсором резолюций в поддержку Украины.
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