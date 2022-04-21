

DRI о законопроекте по тайной слежке: Попытка легализовать в Грузии тотальный контроль

21.04.2022 16:05





Институт изучения демократии (DRI) реагирует на инициированный членами «Грузинской мечты» законопроект, согласно которому максимальные сроки проведения негласных следственных действий будут увеличены и, в зависимости от конкретных статей, могут быть продлены на неопределенный срок.



По действующей версии максимальный срок проведения негласных следственных действий составляет 6 месяцев.



По мнению DRI, законодательная инициатива парламентского большинства является попыткой легализовать тотальный контроль.



Они утверждают, что предполагаемая незаконная негласная слежка и прослушка является порочной практикой, сложившейся годами, и вместо того, чтобы государство оперативно расследовало и контролировало подобные механизмы, напротив бесконтрольное вторжение в личное пространство человека становится легитимным.



«Согласно законопроекту, срок проведения тайных (негласных) следственных действий должен быть продлен по решению суда. В процессе выдачи судебного разрешения Венецианская комиссия говорит о важности наличия высококвалифицированных и независимых судей. Однако учитывая проблемы в плане независимости судебной системы, эта запись не может рассматриваться как надлежащая гарантия.



Согласно разъяснительной записи (к законопроекту), особенно важно эффективное расследование тяжких и особо тяжких преступлений, что будет обеспечено предлагаемыми законодательными изменениями. Возможность проведения тайных следственных действий на неопределенный срок распространяется и на должностные преступления (не в полной мере подпадающие под категорию тяжких и особо тяжких преступлений). При этом суд, как правило, полностью удовлетворяет поданные ходатайства, особенно в части должностных преступлений», — говорится в сообщении DRI.



В DRI также указывают, что согласно тексту законопроекта, срок уведомления объекта негласного расследования может переноситься столько раз, столько сколько это сочтут необходимым.



По их словам, в этом случае объект негласного следственного действия полностью лишается быстрой и действенной гарантии надлежащей защиты его прав. Более того, объект может никогда не узнать, что в его отношении ведется и/или ведется тайное расследование.



«Методы, применяемые в ходе негласного расследования, ограничивают право на неприкосновенность частной жизни, поэтому необходимо, чтобы законодательство, регулирующее этот вопрос, не содержало расплывчатых оговорок. Также согласно пояснительной записке неясно, по каким критериям были отобраны конкретные статьи Уголовного кодекса, в рамках которых может быть произведено негласное следственное действие на неопределенный срок», — отметили в DRI.



Институт изучения демократии призывает Парламент Грузии не допустить принятия инициированного законопроекта и тем самым узаконить нарушение частной жизни человека, а также игнорирование других прав, гарантированных Конституцией.



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