

Парламенты Латвии и Эстонии назвали геноцидом действия России в Украине

21.04.2022 16:48





Парламенты Латвии и Эстонии назвали геноцидом действия России в Украине. Об этом говорится на сайте парламента Эстонии и на сайте Сейма Латвии.



В сообщении эстонского парламента говорится, что Россия совершила акты геноцида и массовые зверства в отношении мирного населения в городах Буча, Бородянка, Гостомель, Ирпень и Мариуполь, а также "во многих других населенных пунктах Украины".



В сообщении латвийского Сейма говорится, что имеются "значительные" доказательства массовых жестоких преступлений, совершенных армией России в Украине. "Латвия осуждает все преступления против человечности и геноцид и осознает свою обязанность признавать, предотвращать и увековечивать память об этих преступлениях во избежание их повторения", - говорится в сообщении.



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