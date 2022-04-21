

Яценюк назвал попытки правительств Грузии и Молдовы сохранить нейтралитет в войне РФ против Украины неправильными

21.04.2022 17:06





Премьер-министр Украины в 2014–2016 годах Арсений Яценюк прокомментировал попытки правительств Грузии и Молдовы сохранить нейтралитет в войне РФ против Украины. Его мнение опубликовало Radio Free Europe 20 апреля.



Политик назвал попытки правительств Грузии и Молдовы сохранить нейтралитет в нынешнем конфликте неправильными. Яценюк отметил, что тысячи солдат оккупационной армии РФ находятся на оккупированных территориях Грузии и Молдовы.



"Они знают, на что способна Россия. Нас объединяли общие ценности. И в эти драматические и сложные времена для украинского народа, а также для народов Грузии и Молдовы было так важно проявить подлинное единство, остаться единым фронтом, ввести санкции против России. Если Украина рухнет, Молдова и Грузия упадут. Точка", – подчеркнул экс-премьер.



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