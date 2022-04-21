

Леван Бежашвили: Это не грузинская мечта, а грузинское фиаско

21.04.2022 17:21





Самым точным арбитром 10-летнего правления «Грузинской мечты» будет гражданин Грузии. Это была не грузинская мечта, а грузинское фиаско, - заявил депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили по поводу 10-летнего юбилея со дня учреждения партии «Грузинская мечта».



По словам Бежашвили, данные ими обещания не выполнены и положение в стране ухудшилось во всех направлениях.



«Все мечты, надежды, которые связывались с новыми властями, все данные ими обещания практически остались невыполненными. Даже если взглянуть на статистику, будь то демократическое, социальное или экономическое развитие, везде мы в минусах. Поэтому, я думаю, именно сейчас, 10 лет спустя, нам нужно предложить гражданам такую перспективу развития, которая заместит «Грузинскую мечту» и откроет стране новые перспективы развития», - заявил Бежашвили.



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