|
|
|
Леван Бежашвили: Это не грузинская мечта, а грузинское фиаско
21.04.2022 17:21
Самым точным арбитром 10-летнего правления «Грузинской мечты» будет гражданин Грузии. Это была не грузинская мечта, а грузинское фиаско, - заявил депутат от «Национального движения» Леван Бежашвили по поводу 10-летнего юбилея со дня учреждения партии «Грузинская мечта».
По словам Бежашвили, данные ими обещания не выполнены и положение в стране ухудшилось во всех направлениях.
«Все мечты, надежды, которые связывались с новыми властями, все данные ими обещания практически остались невыполненными. Даже если взглянуть на статистику, будь то демократическое, социальное или экономическое развитие, везде мы в минусах. Поэтому, я думаю, именно сейчас, 10 лет спустя, нам нужно предложить гражданам такую перспективу развития, которая заместит «Грузинскую мечту» и откроет стране новые перспективы развития», - заявил Бежашвили.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна