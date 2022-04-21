|
|
|
Гарибашвили обсудил с Хубертом Книршем официальную заявку Грузии на членство в ЕС
21.04.2022 17:30
Официальная заявка Грузии на членство в ЕС и грузино-германские отношения были главными темами обсуждения между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и послом Германии Хубертом Книршем.
Глава правительства отметил, что передача Еврокомиссией 11 апреля вопросника Грузии является новым этапом в отношениях с Евросоюзом, что возлагает на страну большую ответственность активизировать свои усилия по вступлению в Евросоюз.
По его словам, чтобы эффективно управлять процессом и завершить его в короткие сроки, все ведомства работают координированно и активно, а процесс контролируется лично премьер-министром. В ходе встречи было отмечено, что страна продолжает успешно проводить демократические реформы, предусмотренные в повестке дня «Соглашения об ассоциировании» (АА), а также подчеркнута важнейшая поддержка международных партнеров в этом процессе, в том числе Германии. Разговор также коснулся боевых действий в Украине.
Ираклий Гарибашвили подтвердил политическую поддержку и солидарность Грузии с Украиной, особенно гуманитарную помощь, которую грузинская сторона оказывает украинскому народу. На встрече также обсуждались вопросы профессионального образования. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии придает большое значение развитию профессионального образования в стране, а также участию и поддержке Германии в этом процессе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна