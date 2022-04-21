

Гарибашвили обсудил с Хубертом Книршем официальную заявку Грузии на членство в ЕС

21.04.2022 17:30





Официальная заявка Грузии на членство в ЕС и грузино-германские отношения были главными темами обсуждения между премьер-министром Ираклием Гарибашвили и послом Германии Хубертом Книршем.



Глава правительства отметил, что передача Еврокомиссией 11 апреля вопросника Грузии является новым этапом в отношениях с Евросоюзом, что возлагает на страну большую ответственность активизировать свои усилия по вступлению в Евросоюз.



По его словам, чтобы эффективно управлять процессом и завершить его в короткие сроки, все ведомства работают координированно и активно, а процесс контролируется лично премьер-министром. В ходе встречи было отмечено, что страна продолжает успешно проводить демократические реформы, предусмотренные в повестке дня «Соглашения об ассоциировании» (АА), а также подчеркнута важнейшая поддержка международных партнеров в этом процессе, в том числе Германии. Разговор также коснулся боевых действий в Украине.



Ираклий Гарибашвили подтвердил политическую поддержку и солидарность Грузии с Украиной, особенно гуманитарную помощь, которую грузинская сторона оказывает украинскому народу. На встрече также обсуждались вопросы профессионального образования. Премьер-министр отметил, что правительство Грузии придает большое значение развитию профессионального образования в стране, а также участию и поддержке Германии в этом процессе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



