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Большинство граждан Грузии склоняется к введению визового режима с Россией - NDI
21.04.2022 17:50
Согласно исследованию, опубликованному сегодня Национальным демократическим институтом (NDI) и CRRC-Грузия, после вторжения России в Украину среди жителей Грузии укрепилось мнение, что страна получит больше пользы от тесных отношений с ЕС и НАТО, чем от сближения с Россией.
По информации NDI, война в Украине усилила в обществе настрой, что Россия представляет угрозу для соседних стран.
«Большинство граждан считает, что за последние пять лет влияние России на Грузию выросло, и они недовольны этим фактом. В последующий год большинство населения (80%) ожидает, что экономическая ситуация в стране ухудшится. Активизацию пророссийских сил ожидает 57%, а российскую военную агрессию – 52%. На фоне таких ожиданий, большинство граждан вновь поддерживают вступление Грузии в ЕС и называют ЕС самым желанным экономическим и политическим партнером. Вступление в ЕС в общей сложности поддерживают 82% и основными мотивами этого называются экономическая выгода и большая безопасность.
Граждане Грузии считают, что война в Украине – это вина России (67%) и Путина (11%). Вместе с тем, абсолютное большинство положительно относится как к украинскому народу (98%), так и к правительству Украины.
На фоне миграции российских граждан в Грузию, большинство граждан Грузии склоняется к введению визового режима с Россией.
Вместе с тем, ответные действия президента Грузии на войну в Украине положительно оценивают 63% населения, а действия премьер-министра – 46%», - говорится в информации.
Как сообщается, данный отчет опирается на два телефонных опроса, которые были проведены в стране (за исключением оккупированных территорий) приблизительно за две недели до вторжения России в Украину (3-15 февраля) и спустя две недели после этого (9-20 марта). Средняя погрешность февральского опроса +/- 1.8%, а мартовского опроса +/- 1.6. Исследование проведено CRRC-Грузией. Респонденты выбирались по методу звонка на случайный номер.
Исследования NDI осуществляются при финансовом содействии UK aid правительства Великобритании. Опросы проводит CRRC-Грузия.
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