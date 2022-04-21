

Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $800 млн

21.04.2022 19:02





Президент США Джо Байден объявил о дополнительной помощи Украине в сфере безопасности на сумму $800 млн. Его выступление транслирует Белый Дом в Twitter.



"Сегодня я объявляю о выделении $800 млн на дальнейшее усиление способности Украины вести боевые действия на востоке, в регионе Донбасс", – сказал Байден.



Он сообщил, что новый пакет будет включать в себя тяжелую артиллерию, гаубицы и тактические беспилотники, а также боеприпасы.



"Огромные свидетельства военных преступлений и зверств против украинского народа очевидны всему миру. Сейчас они переориентировали кампанию на захват новых территорий на востоке Украины. Мы находимся сейчас в критическом промежутке времени, когда они собираются подготовить почву для следующей стадии этой войны. США, наши союзники и партнеры максимально оперативно действуют, чтобы оказать поддержку Украине в виде военной помощи", – сказал президент США.



Он добавил, что США также делятся и будут продолжать делиться с Украиной важными оперативными разведданными, помогающими противостоять российской агрессии.



Байден обратил внимание, что предыдущий пакет военной помощи в $800 млн США выделили Украине только на прошлой неделе. В него входили артиллерийские системы, БТРы и другое оборудование. Он подчеркнул, что США уже поставили Украине беспилотники, радарные системы и "десять противотанковых систем на каждый российский танк".



По информации CNN, объявленный сегодня пакет военной помощи – последний, который может выделить президент США в рамках своих полномочий из запасов Пентагона. Выделение дополнительных средств на вооружение для Украины должен одобрить Конгресс.



В ходе выступления Байден пообещал, что обратится к Конгрессу с официальным запросом об утверждении дополнительного финансирования.



"Чтобы поддержать Украину на время этой борьбы, на следующей неделе мне придется направить в Конгресс дополнительный бюджетный запрос, чтобы обеспечить бесперебойную поставку оружия и боеприпасов храбрым украинским воинам и продолжить оказание экономической помощи украинскому народу", – сказал Байден.



Он поблагодарил американских налогоплательщиков и военных за их вклад в помощь Украине. Он также отметил, что США действуют как посредники в помощи от других стран Украине и привел в пример С-300 от Словакии, которые Украина получила с американской помощью.



Говоря о важности помощи для Украины, Байден перефразировал выражение бывшего президента США Теодора Рузвельта о "политике большой дубинки", сказав: "Иногда надо говорить мягко и нести большое копье (javelin)".

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