

США запретили судам, связанным с Россией, заходить в свои порты

21.04.2022 19:05





Президент США Джо Байден объявил о закрытии американских портов для судов, связанных с Россией.



Как отметил Джо Байден на брифинге в Белом доме, США и их западные союзники продолжают оказывать давление на Россию и её международную изоляцию.



«Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты запретят прием связанных с Россией судов в наших портах, как это было сделано в Европе. Это значит, что ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в [портах] США или же иметь доступ к нашим берегам», — заявил Байден.



По словам президента США, Путин не добился своих целей на поле боя.



«Мы не знаем, как долго это продлится, но когда мы приближаемся к двухмесячной отметке с начала войны, это то, что мы знаем. Путину не удалось достичь своих великих целей на поле боя. После нескольких недель бомбардировок Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились многие храбрые украинские граждане, предотвратили завоевание Россией их страны», — заявил Байден.





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