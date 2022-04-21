

На чьей стороне играет Германия?

21.04.2022 19:05





Министерство обороны Германии исключило все тяжелое вооружение из списка, направленного Украиной, хотя немецкая промышленность могла поставить многие виды вооружений в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Об этом сообщил Bild, в распоряжении которого имеются украинский и немецкий списки.



В списке, направленном Украиной с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российским вторжением, был ряд тяжелых вооружений: танки Leopard, БТР Puma, Marder, Boxer, Fuch.



Кроме того, Украина уведомила федеральное правительство и промышленность Германии об острой потребности в реактивных системах залпового огня и противокорабельных ракетах, а также противотанковых ракетах Milan и Spike.



По данным издания, еще в середине марта почти все вооружение, запрошенное Украиной, было в списке поставок немецкой промышленности – даже современные танки Leopard 2. Но после этого минобороны ФРГ по настоянию канцелярии Олафа Шольца начало сокращать список.



В результате, по данным Bild, перечень возможного экспорта оружия немецкой военной промышленности в Украину сократился с 48 до 24 страниц, и из него исчезло практически все тяжелое вооружение: из 15 запросов Украины остались только три, причем некоторые из них имеют альтернативы первоначальным запросам.



Общая стоимость оружия для Украины, согласно новому списку, составляет €307 млн, хотя правительство Германии заявляло о выделении €1 млрд, большая часть которого пойдет Украине.



В немецком экспортном списке вооружений, по информации Bild, есть транспортные средства, личное снаряжение, датчики и средства разведки, боеприпасы, материально-техническое обеспечение, оружие и стрелковое оружие, а также "полевое оборудование" для Украины. Планируется поставка современных устройств, таких как высокотехнологичные радары и дистанционно управляемые боевые модули для установки на украинскую бронетехнику. Транспортные средства включают модернизированные полноприводные автомобили, бронированные грузовики, бронированные автобусы и почти 100 тяжелых полуприцепов HX81 для быстрой перевозки украинских танков.



Но тяжелого вооружения в списке нет.



Министерство обороны Украины после получения информации о сокращенном списке отправило немецкой стороне еще два запроса: 9 апреля Киев вновь запросил у Берлина танки Leopard 2 и самоходные гаубицы, а 16 апреля – зенитно-ракетные комплексы IRIS-T.



По данным Bild, ︎немецкое правительство проигнорировало эти письма.



Издание Spiegel отмечает, что даже представители коалиционных партий все чаще выражают свое недовольство курсом канцлера относительно военной помощи Украине. По информации издания, вопрос о предоставлении Украине тяжелого вооружения планируется обсудить уже на следующей неделе с участием топовых представителей коалиционных партий Германии, а также членов Бундестага.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



