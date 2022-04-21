

Москва «забанила» Марка Цукерберга, Камалу Харрис и Джона Кирби

21.04.2022 20:41





Основатель американской компании Meta (бывшая Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг попал в новый санкционный список России. О включении бизнесмена в соответствующий перечень сообщается на сайте МИД России.



«В "стоп-лист" вносятся 29 американцев из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников», — заявили в МИД. Указанным лицам был закрыт въезд в Россию на бессрочной основе. Уточняется, что такая мера была принята в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции.



Помимо Цукерберга, в перечень попали вице-президент США Камала Харрис, официальный представитель Министерства обороны США Джон Кирби, главный исполнительный директор заблокированной в России соцсети Linked In Райан Рослански. В список также были включены телеведущий Джордж Стефанопулос, журналисты Дэвид Игнатиус и Бианна Голодрыга, главный редактор англоязычной версии издания «Медуза» (включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) Кевин Ротрок.



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