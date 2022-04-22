

Президент: Стратегическое партнерство США – это не слова, а реальность

22.04.2022 00:01





Сегодня как никогда ваша поддержка и прочные отношения между нашими странами жизненно необходимы нам, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместном брифинге после встречи с американскими конгрессменами.



По словам Зурабишвили, визит американских конгрессменов в Грузию подчеркивает, что Грузия остается под вниманием США и «стратегическое партнерство США – это не слова, а реальность».



«Я рада, что сегодня именно в этом дворце, где 30 лет назад открылось американское посольство, я принимаю делегацию Конгресса США высокого уровня, и вместе с ними мы откроем и выставку, посвященную этим тридцатилетним отношениям. За эти 30 лет мы ощутили вашу непоколебимую поддержку на пути строительства, демократического и экономического развития нашего государства и его евроатлантической интеграции. Непоколебимой была ваша поддержка нашей территориальной целостности и суверенитета, даже в самые трудные моменты. И Грузия вместе с вами на протяжении лет вносила свой вклад в процесс укрепления глобальной безопасности, и грузины достойно выполнили свою миссию в Афганистане и Ираке. Сегодня как никогда ваша поддержка и прочные отношения между нашими странами жизненно необходимы Грузии. Вашим приездом сюда вы подтверждаете, что стратегическое партнерство Грузии и США – это не слова, а реальность. Грузия остается под вашим вниманием, что для нас очень важно», - заявила Саломе Зурабишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



