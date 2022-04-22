

У России нет шанса победить в войне с Украиной – президент Евросовета

22.04.2022 00:07





Президент Европейского Совета Шарль Мишель убежден, что у России нет шанса победить в войне с Украиной. Об этом он заявил в интервью Европейской правде во время визита в Киев.



Политик, возглавляющий встречи глав государств и правительств Евросоюза и отвечающий за подготовку проектов решений, пояснил, что победа Украины также важна для самого Евросоюза. "Важно остановить Путина в Украине. Для нас важно, чтобы Украина победила в этой войне. Это имеет важнейшее значение и для будущего Украины, и так же для будущего и безопасности Европы и даже всего мира", - заявил он.



Мишель также заверил, что лично он не сомневается в победе Украины.



"Не просто верю, я убежден, что Украина победит в этой войне", - пояснил президент Евросовета, отметив, что очертания того, что считать победой должна определять сама Украина.



По мнению Шарля Мишеля, Россия уже тоже начинает осознавать, что проигрывает в войне, что влечет за собой риски.



"В России уже видят, что не получают того, к чему стремятся. Это заставляет Кремль нервничать и, возможно, делает еще опаснее", - пояснил президент.



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