

Восстановление Украины с помощью ЕС должно начаться до завершения войны – Шарль Мишель

22.04.2022 00:11





Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что помощь Украине на послевоенное восстановление должна использоваться еще до завершения боевых действий. Об этом он заявил в интервью Европейской правде во время визита в Киев.



Мишель заверил, что лидеры государств-членов ЕС будут помогать в восстановлении государства. "Мы готовы в это инвестировать", – заявил он.



Президент Евросовета также прокомментировал идею Владимира Зеленского о том, чтобы начать восстановление как можно быстрее и согласился с ним.



"Он прав, и украинская власть права, когда она хочет действовать быстро, когда она не хочет ждать. Украина может рассчитывать на мою поддержку и поддержку Евросоюза", - подчеркнул политик.



Среди инициатив, которые могут использоваться для финансирования этих расходов, Мишель выделил идею создать "трастовой фонд солидарности". "Его можно использовать не только для восстановления, он понадобится Украине для осуществления социальных выплат, но также для восстановления страны. Я чувствую значительную поддержку этой идеи в мировом сообществе", - заявил президент Евросовета, поддержав скорый запуск этого фонда.



Также Мишель заявил, что Украина точно выиграет в войне с РФ.



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