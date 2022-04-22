

Находящиеся с визитом в Грузии сенаторы и конгрессмены встречаются с лидерами оппозиционных партий

22.04.2022 10:16





Находящиеся с визитом в Грузии сенаторы и конгрессмены встречаются с лидерами оппозиционных партий.



Во встрече, которая проходит в отеле «Тбилиси Мариотт», принимают участие Георгий Вашадзе, Гига Бокерия, Зура-Гирчи Джапаридзе, Элене Хоштария, Натия Мезвришвили, Тина Бокучава и Саломе Самадашвили.



Делегацию сенаторов и конгрессменов США возглавляет председатель подкомитета по ассигнованию внешних операций, член комитета Сената США по международным отношениям, сенатор Крис Кунс.



В состав делегации входят сенатор Гарри Питерс, председатель комитета по внутренней безопасности и делам правительства, сенатор Боб Кейси, конгрессмен Стефан Мерфи, конгрессмен Кейтли Райс, конгрессмен Дэвид Сисилин и конгрессмен Тед Дойч.



Делегация встречается с американскими дипломатами, правительственными чиновниками и лидерами гражданского общества, чтобы обсудить важность поддержки и укрепления трансатлантического альянса, усилить мощное реагирование против России из-за начатой ею войны в Украине и укрепить европейскую безопасность. Делегация также обсуждает общие глобальные вызовы, такие как пандемия Covid-19, глобальный голод, миграционный кризис, изменение климата и нераспространение оружия.



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