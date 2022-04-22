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Сенатор Крис Кунс: Мы видим, какие критически важные шаги предпринимает Грузия в регионе и на мировой арене
22.04.2022 10:18
В это ужасное время мы видим, какие насилие и агрессия происходят в Украине. Большое спасибо за то, что вы делаете такие четкие заявления, - заявил член комитета Сената США по международным отношениям, сенатор Крис Кунс на совместном брифинге после встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси.
Сенатор сказал по поводу партнерства Грузии и США, отметив, они видят какие критически важные шаги предпринимает страна в регионе и на мировой арене.
«В это ужасное время мы видим, какие насилие и агрессия происходят в Украине. Большое спасибо за то, что вы делаете такие четкие заявления. Мы очень благодарны за то, что Грузия приняла участие в голосовании в ООН.
Мы все, в масштабе делегации, действительно поддерживаем вас и ваше лидерство. Большое вам спасибо за замечательный прогресс, достигнутый народом в Грузии, начиная с 1992 года, несмотря на конфликты, разобщение и внешние угрозы.
Мы надеемся, что ЕС в скором времени поприветствует и примет вас. Разумеется, нам важно вложить инвестиции и вместе развиваться. Важно, чтобы каждый из нас в своих странах обеспечил объединение, чтобы не было поляризации и разобщения ни внутри, ни за рубежом.
Мы приехали, поскольку Грузия важна. Мы здесь потому, что видим, какие критически важные шаги предпринимает страна в регионе и на мировой арене. Большое спасибо за ваше лидерство, дружбу и партнерство», - заявил американский сенатор.
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