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Крис Кунс: Демократия требует честных выборов, независимого правосудия, безопасности и сильной экономики


22.04.2022   10:23


Глава делегации Конгресса США сенатор Крис Кунс встретился с представителями оппозиционных партий.

Сенатор очень позитивно и конструктивно оценил встречу.

«У нас состоялась очень позитивная и конструктивная встреча с представителями широкого круга оппозиционных групп. Соединенные Штаты решительно поддерживают демократию, а демократия требует свободных и справедливых выборов, независимой судебной системы, безопасности и сильной экономики.

За 30 лет независимости Грузии Соединенные Штаты неоднократно инвестировали в перечисленные мною сферы. Включая инвестиции в тренинги судей, поддержку безопасности, экономику и развитие. Если мы хотим продолжать позитивный путь к членству в ЕС, то это продолжение реформ в правительстве и обществе. У меня была очень позитивная и конструктивная вовлеченность в Грузии. Я благодарен за выделенное время и приветствую свободу прессы», — сказал Крис Кунс.

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