

Нед Прайс: Грузия является важным партнером США

22.04.2022 11:00





«Грузия является важным партнером Соединенных Штатов», — заявил на традиционном брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.



Журналист спросил, какую конкретную военную или экономическую помощь рассмотрят США, если Россия осуществит очередную военную агрессию против Грузии или аннексирует грузинскую территорию.



«Грузия является важным партнером Соединенных Штатов. Мы различными способами, в том числе в последние месяцы, демонстрировали нашу поддержку Грузии и этого партнерства. Не буду подробно останавливаться на гипотезах того, что мы видим со стороны Москвы, хотя скажу, что мы уже показали, в том числе и на примере Украины, что США привержены партнерам в этом регионе. Грузия – страна, которая знает, каковы следы российской агрессии. Это страна, которая с помощью международного сообщества выдержала эту агрессию в 2008 году. Мы продолжаем поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Грузии», — заявила представитель Госдепартамента.





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