

Все партнеры соглашаются, что Саакашвили должен быть вывезен на Запад для лечения - Вашадзе

22.04.2022 12:00





По заявлению лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе, находящиеся с визитом в Грузии сенаторы и конгрессмены задавали вопросы, связанные с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.



По словам Вашадзе, западные партнеры формируются в том, что выход, исходя из здоровья бывшего президента, в его транспортировке в Европу.



«Скажу прямо, что и на этой встрече был разговор о Михаиле Саакашвили, в том числе, были заданы вопросы в связи с этим со стороны сенаторов и конгрессменов. Честно говоря, мы все сказали, и я скажу это открыто, для того, чтобы был предприняты дальнейшие шаги к деполяризации в стране, очень важно, разумеется, решение вопроса Михаила Саакашвили. Все больше и больше наших западных партнеров формируются в том, что выход в данном случае – исходя из его здоровья, транспортировать его в направлении Запада, Европы, - это их позиция, которую я поддерживаю, потому что нам нужно понимать, в этой ситуации, в которой мы находимся, сегодня, к сожалению, мы не сможем выйти из поляризованной политической среды, но одно - перевести Мишу, а другое - конкретные шаги в плане реформ, которые должна предпринять «Грузинская мечта», — сказал Вашадзе.



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