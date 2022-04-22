

Конгрессмен Дэвид Сисилин: Лидеров оппозиции серьезно беспокоит вопрос развития суда и демократических институтов

22.04.2022 12:30





Лидеров оппозиции серьезно беспокоит вопрос развития суда и демократических институтов, это является основной частью нашего сотрудничества с грузинским народом, - об этом американский конгрессмен Дэвид Сисилин после встречи с лидерами оппозиционных партий.



Как отметил Сисилин, важно продолжать сотрудничество для укрепления демократических институтов.



«У нас была очень продуктивная встреча. Как известно, лидеры оппозиции серьезно обеспокоены вопросом развитием суда и демократических институтов. Это основная часть нашего сотрудничества с грузинским народом, и важно, чтобы эта работа продолжалась, чтобы укрепились демократические институты и были приняты во внимание некоторые реформы, которые они [оппозиционные партии] рассматривают. Мы с нетерпением ожидаем продолжения текущего сотрудничества с Грузией для укрепления демократических институтов, и мы готовы продолжить сотрудничество в работе в этом направлении», — сказал конгрессмен.



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