|
|
|
Грузия и Турция планируют упростить таможенные процедуры
22.04.2022 13:20
Грузия и Турция активизируют сотрудничество для упрощения таможенных процедур. Об этом заявил глава Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава после встречи с заместителем министра торговли Турции Ризой Туной Турагаи на ТПП «Сарпи».
«Цель наших таможенных администраций – еще большая активизация сотрудничества на основе электронного обмена информацией, что в свою очередь значительно упростить и ускорить таможенные формальности. Мы готовы ежедневно работать над тем, чтобы международные перевозки осуществлялись беспрепятственно», — приводит слова Какава пресс-служба Минфина.
По его словам, эффективное управление возросшим грузооборотом принесет выгоду гражданам обеих стран и бизнес-сектору.
В ходе визита Какава и Турагай осмотрели таможенные посты на территории обеих стран и на месте ознакомились с процедурами таможенного оформления.
Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в 2021 году составил примерно 2,1 миллиарда долларов – это 15% от общего торгового оборота Грузии. Что касается первых трех месяцев с начала 2022 года, страны наторговали на сумму 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна