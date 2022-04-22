

Грузия и Турция планируют упростить таможенные процедуры

22.04.2022 13:20





Грузия и Турция активизируют сотрудничество для упрощения таможенных процедур. Об этом заявил глава Службы доходов Минфина Грузии Леван Какава после встречи с заместителем министра торговли Турции Ризой Туной Турагаи на ТПП «Сарпи».



«Цель наших таможенных администраций – еще большая активизация сотрудничества на основе электронного обмена информацией, что в свою очередь значительно упростить и ускорить таможенные формальности. Мы готовы ежедневно работать над тем, чтобы международные перевозки осуществлялись беспрепятственно», — приводит слова Какава пресс-служба Минфина.



По его словам, эффективное управление возросшим грузооборотом принесет выгоду гражданам обеих стран и бизнес-сектору.



В ходе визита Какава и Турагай осмотрели таможенные посты на территории обеих стран и на месте ознакомились с процедурами таможенного оформления.



Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии. Товарооборот между странами в 2021 году составил примерно 2,1 миллиарда долларов – это 15% от общего торгового оборота Грузии. Что касается первых трех месяцев с начала 2022 года, страны наторговали на сумму 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.



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