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Джо Байден: Путин не смог осуществить свои грандиозные амбиции на поле боя


22.04.2022   13:21


Путин не смог осуществить свои грандиозные амбиции на поле боя, - об этом президент США Джо Байден пишет в Twitter.

«Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а Вооруженные силы Украины, к которым присоединились отважные украинские граждане, помешали захвату их страны Россией», - пишет Байден.

По его словам, единство США и их союзников посылает Путину безошибочный сигнал о том, что он никогда не сможет оккупировать Украину.

«Наше единство дома и наше единство с нашими союзниками, партнерами и украинским народом посылает Путину безошибочный сигнал: он никогда не сможет господствовать над Украиной и оккупировать ее. Этого не произойдет», — написал Байден.

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