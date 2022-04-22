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Гарибашвили встретился с американскими сенаторами и конгрессменами
22.04.2022 13:31
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией американских сенаторов и конгрессменов во главе с членом Комитета по международным отношениям Сената, сенатором Крисом Кунсом.
На встрече основное внимание было уделено прочному стратегическому партнерству между Грузией и США, основанному на общих ценностях и интересах. Было отмечено, что визит делегации является еще одним доказательством решительной поддержки США, как главного стратегического партнера Грузии. Была подчеркнута роль участия США в укреплении демократических институтов страны, обороноспособности и содействия экономическому развитию.
Премьер-министр подтвердил членам делегации свою готовность к тесному сотрудничеству в целях дальнейшего укрепления партнерства как в области обороны, так и в торгово-экономическом и инвестиционном направлениях. Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия была и остается решительным и надежным партнером США в регионе и за его пределами.
На встрече, состоявшейся в администрации правительства, внимание было уделено текущим военным действиям в Украине и влиянию войны на обстановку в области безопасности в регионе. Была подчеркнута роль максимальных усилий международного сообщества в скорейшем прекращении войны. Внимание было уделено шагам, предпринятым правительством Грузии для поддержки Украины и украинского народа как в политическом, так и в гуманитарном направлениях, в том числе в виде поддержки и соавторства резолюций, касающихся Украины, в международных форматах.
На встрече основное внимание было уделено двухпартийной поддержке Конгресса США в отношении Грузии, за что премьер-министр поблагодарил членов делегации.
Члены делегации подтвердили неизменную поддержку Конгрессом США суверенитета и территориальной целостности Грузии.
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