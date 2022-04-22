|
|
|
ЕС призывает граждан к уменьшению зависимости от российской нефти и газа
22.04.2022 14:28
ЕС призывает граждан ограничить передвижение на автомобилях, отказаться от кондиционеров и работать из дома три дня в неделю, чтобы уменьшить зависимость от российской нефти и газа.
Еврокомиссия заявляет, что меры, которые они разработали вместе с Международным энергетическим агентством, дадут семьям возможность сэкономить в среднем 500 евро в год.
По их пояснению, если все граждане ЕС будут придерживаться плана из девяти пунктов под названием «Моя роль», это позволит сэкономить достаточно нефти, чтобы заполнить 120 супертанкеров, и природного газа, достаточного для отопления 20 миллионов домов.
Еврокомиссия и Международное энергетическое агентство призывают население: уменьшить отопление зимой, меньше использовать кондиционеры летом, более экономно использовать автомобили, меньше использовать в автомобилях кондиционеры, для преодоления небольших расстояний ходить пешком или ездить на велосипеде вместо автомашины, пользоваться общественным транспортом.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна