

Канцлер Австрии пригласил Ираклия Гарибашвили посетить Австрию

22.04.2022 14:51





Важность поддержки Австрийской Республики на европейском и евроатлантическом пути Грузии и дальнейшее углубление партнерства между Грузией и Австрийской Республикой были основными вопросами, обсуждавшимися в ходе телефонного разговора между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Федеральным канцлером Австрийской Республики Карлом Нехаммером.



Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер обменялись мнениями и информацией об обстановке в области безопасности в Восточноевропейском регионе и текущих военных действиях в Украине. Премьер-министр отметил, что Грузия продолжает поддерживать украинских друзей как в гуманитарном, так и в политическом плане на двустороннем и многостороннем уровнях.



Глава правительства поговорил с Федеральным канцлером Австрии о прогрессе, достигнутом Грузией в процессе европейской и евроатлантической интеграции и подаче заявки на членство в ЕС. Премьер-министр отметил, что Грузия получила от Европейской комиссии анкету для самооценки статуса страны-кандидата в ЕС, и заполненная Грузией анкета будет передана в ЕС в мае.



Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность поддержки партнерства на пути европейской интеграции и выразил надежду, что на пути к членству Австрийская Республика будет стоять рядом с Грузией.



Премьер-министр поблагодарил Федерального канцлера Австрийской Республики за неизменную поддержку европейской интеграции, суверенитета и территориальной целостности Грузии.



Канцлер Австрии пригласила премьер-министра Грузии с официальным визитом в Австрию.



Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.





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