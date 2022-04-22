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Канцлер Австрии пригласил Ираклия Гарибашвили посетить Австрию
22.04.2022 14:51
Важность поддержки Австрийской Республики на европейском и евроатлантическом пути Грузии и дальнейшее углубление партнерства между Грузией и Австрийской Республикой были основными вопросами, обсуждавшимися в ходе телефонного разговора между премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и Федеральным канцлером Австрийской Республики Карлом Нехаммером.
Ираклий Гарибашвили и Карл Нехаммер обменялись мнениями и информацией об обстановке в области безопасности в Восточноевропейском регионе и текущих военных действиях в Украине. Премьер-министр отметил, что Грузия продолжает поддерживать украинских друзей как в гуманитарном, так и в политическом плане на двустороннем и многостороннем уровнях.
Глава правительства поговорил с Федеральным канцлером Австрии о прогрессе, достигнутом Грузией в процессе европейской и евроатлантической интеграции и подаче заявки на членство в ЕС. Премьер-министр отметил, что Грузия получила от Европейской комиссии анкету для самооценки статуса страны-кандидата в ЕС, и заполненная Грузией анкета будет передана в ЕС в мае.
Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность поддержки партнерства на пути европейской интеграции и выразил надежду, что на пути к членству Австрийская Республика будет стоять рядом с Грузией.
Премьер-министр поблагодарил Федерального канцлера Австрийской Республики за неизменную поддержку европейской интеграции, суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Канцлер Австрии пригласила премьер-министра Грузии с официальным визитом в Австрию.
Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра Грузии.
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