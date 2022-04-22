

Молдова заполнила опросник Евросоюза

22.04.2022 20:42





Молдова заполнила опросник, необходимый для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС.



В администрации президента страны Майи Санду состоялась церемония передачи заполненного опросника послу ЕС в Молдове Янису Мажейксу.



По словам посла, Молдова завершила заполнение первой части опросника всего за 11 дней.



«Вступление в Евросоюз - это национальный проект Молдовы, проект нынешнего поколения, свет в конце тоннеля, который нам всем очень нужен. Для этого мы должны работать, нужны совместные усилия всего общества. ЕС, прежде всего, это проект мира, благосостояния и демократии. Молдова будет в безопасности в европейской семье», - заявила президент Майя Санду.



Для справки, Молдова получила опросник 11 апреля, вместе с Грузией.



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