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Встреча Папы Римского Франциска и российского Патриарха Кирилла 14 июня не состоится
22.04.2022 21:27
Встреча Папы Римского Франциска и российского Патриарха Кирилла в июне не состоится, — сообщил Папа римский аргентинской газете La Nacion.
Встреча была запланирована на 14 июня в Иерусалиме. Как сообщил изданию понтифик, он был обеспокоен тем, что план встречи был приостановлен, поскольку дипломаты в Ватикане считают, что такая встреча может вызвать путаницу в данный момент.
Как пишет информационное агентство Reuters, 85-летний Франциск неоднократно критиковал Россию и президента Путина за войну на Украине. Он использовал такие термины, как неоправданная агрессия, интервенция и выражал соболезнования в связи со зверствами, совершенными против мирных жителей. В начале апреля Папа Римский объявил, что рассматривает возможность поездки в Киев.
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