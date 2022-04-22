

Кадагишвили назвал заявление Давида Арахамия наносящим ущерб украинско-грузинским отношениям

22.04.2022 21:28





«Заявления Арахамия сыграли роль самоллюстрации. Фактически, он еще раз подтвердил, что он союзное звено, координатор, который объединяет партию войны «Национальное движение» и подобную часть украинского правительства, который на самом деле занят нагнетанием отношениями между Грузией и Украиной», – заявил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклий Кадагишвили.



Кадагишвили оценил заявление председателя фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давида Арахамия относительно визита парламентской делегации Грузии в Украину, где он говорит, что сложилось впечатление, что грузинская правительственная делегация прибыла в Украину, чтобы сфотографироваться на фоне Бучи.



По словам Ираклия Кадагишвили, распространяя подобную информацию, им удается создавать плохие прецеденты на пути дружбы, но в конечном итоге это не изменит историю, не изменит грузино-украинские отношения и отношение.



«В этих условиях, если в чьих-то интересах напрягать и портить отношения между Грузией и Украиной, так это в интересах России. Этому служат заявления и действия Арахамия. Это ясно показывает, кто был автором и спонсором заявлений, которые были сделаны в то время, и еще раз показывает, что интерес «Национального движения», партии войны и измены заключается только в одном – нанести как можно больший ущерб имиджу Грузии, интересам страны, для того, чтобы узурпировать власть с этими беспорядками. Это обречено с самого начала», — заявил Кадагишвили.





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