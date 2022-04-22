

В Минфине Грузии заверили, что не помогают РФ и Беларуси обходить санкции

22.04.2022 22:02





Все виды товаров, ввозимых из РФ и Беларуси, в Грузии проходят строгий таможенный контроль с целью недопущения использования страны для обхода санкции, введенных Западом из-за ситуации в Украине. Об этом говорится в заявлении Службы доходов Минфина Грузии.



«Любые типы продукции как военного, так и двойного назначения, а также вся та продукция, которая внесена в санкционный список странами-участницами санкций подлежат строгому таможенному контролю. Одновременно на экономической границе Грузии таможенным департаментом контролируются любые таможенные операции, которые могут осуществляться лицами или компаниями, находящимися под санкциями», — сказано в заявлении.



Особому контролю подлежит и продукция, ввезенная из ЕС, США, Великобритании и других стран-участниц санкций, или же реэкспорт в Россию и Беларусь санкционной продукции, имеющей сертификат происхождения этих стран, или же наоборот.



«Одновременно необходимо отметить, что строгий контроль осуществляется в случае экспорта импортированной в Грузии продукции, чтобы российская или белорусская продукция не попали в страны-участницы санкций или наоборот», — добавили в ведомстве.



Служба доходов призывает всех воздерживаться от распространения недостоверной информации. В ведомстве заверили, что они будут реагировать на каждое нарушение в соответствии с установленными законодательством нормами.



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