

Генсек ООН встретится в москве с путиным 26 апреля

22.04.2022 22:07





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник, 26 апреля, посетит москву, где встретится с главой кремля путиным. Об этом в пятницу сообщила журналистам заместитель пресс-секретаря генсека Эри Канеко.



По ее словам, Гутерреш также проведет рабочую встречу и обед с министром иностранных дел россии лавровым.



20 апреля Гутерреш направил официальные запросы по поводу просьб о встречах в Киеве с Президентом Украины Владимиром Зеленским и в москве - с путиным.



По словам генсека, «в это время большой опасности» он хотел бы обсудить безотлагательные шаги по достижению мира и «будущее многосторонности, основанной на Уставе ООН и международном праве».





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