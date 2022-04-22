

Пенитенциарная служба утверждает, что Саакашвили получает должный уход

22.04.2022 23:44





Появившаяся в СМИ информация об ухудшении состояния здоровья Михаила Саакашвили и ненадлежащем медицинском обслуживании необоснована и представляет собой попытку ввести общество в заблуждение. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Грузии.



«Учитывая высокий публичный интерес, поясняем, что со дня помещения в пенитенциарную систему М. Саакашвили находится под интенсивным круглосуточным наблюдением, ему обеспечены все необходимые медицинские сервисы, вместе с непосредственным надзором врача и существующего на месте медперсонала, его консультируют различные врачи-специалисты (психолог, дерматолог, уролог, гематолог, гастроэнтеролог, невролог, кардиолог). Назначено и предоставляется соответствующее медикаментозное лечение, что отражено в медицинской карте, имеющейся в учреждении.



Следует отметить, что осужденный выборочно отказывается от ряда обследований, в том числе магнитно-резонансной томографии головного мозга, лечения, назначенного неврологом, проведения курса психотерапии и рекомендованной физической активности. На основании Кодекса о заключении, как и любому другому обвиняемому / осужденному, М. Саакашвили предоставляется возможность находиться на свежем воздухе в прогулочной зоне, предоставленной пенитенциарным учреждением, не менее 1 часа в день, однако сам осужденный отказывается от использования и этого права», — цитирует заявление агентство IPN.



По данным Службы, за период пребывания в пенитенциарной системе экс-президенту были проведены многочисленные клинико-лабораторные и инструментальные исследования. В частности, 6 марта Саакашвили из-за имевшихся респираторных симптомов прошел PC-тестирование, но коронавирус у него не подтвердился.



«Попыткой дискредитации Специальной пенитенциарной службы является распространенное СМИ обвинение касательно возможного отравления или интоксикации препаратами М. Саакашвили, также через СМИ сообщается, что жизни осужденного угрожает опасность и в будущем будет предпринята попытка его отравления, соответственно, Специальная пенитенциарная служба примет все необходимые меры для обеспечения безопасности обвиняемого осужденного М. Саакашвили и надлежащих условий», — говорится в заявлении.



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