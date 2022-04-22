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Украина признала крейсер «Москва» объектом культурного наследия
22.04.2022 23:46
Украина признала затонувший крейсер «Москва» объектом своего подводного культурного наследия.
Как сообщило Минобороны Украины, затонувший крейсер включили в реестр подводного культурного наследия Украины под номером 2064.
«В соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО все следы человеческой деятельности на дне Черного моря, в пределах экономической деятельности нашего государства являются собственностью Украины», – заявил в своем Facebook Минобороны Украины.
13 апреля украинские СМИ сообщили, что две крылатые ракеты «Нептун» украинского производства поразили флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер «Москва», после чего на крейсере возник пожар, взорвался боезапас. Российское командование признало пожар и эвакуацию экипажа, однако заверило, что корабль «сохраняет плавучесть». Позже в Минобороны РФ сообщили, что крейсер затонул при отбуксировании в порт.
Forbes оценил стоимость крейсера «Москва» в $750 млн.
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