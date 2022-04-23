

Между министерством обороны и Институтом общественных связей подписан меморандум

23.04.2022 13:56





Меморандум о взаимопонимании подписан между министерством обороны Грузии и Институтом общественных связей Грузии (GIPA).



Документ подписали заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и ректор GIPA Маринэ Иоселиани. Меморандум о сотрудничестве направлен на планирование совместных образовательных программ, которые будут способствовать развитию профессиональных навыков сотрудников и студентов министерства.



В рамках меморандума, исходя из приоритетов и потребностей министерства, предусмотрена профессиональная переподготовка представителей министерства обороны, организация для них научно-исследовательских встреч и участие в программах.



Министерство обороны, в свою очередь, предоставит студентам возможность пройти стажировку и практику в структурных подразделениях министерства.



На основе документа о сотрудничестве эксперты министерства проведут семинары для студентов и академического состава университета. Министерство обороны Грузии плодотворно сотрудничает с учебными заведениями и высшими учебными заведениями и реализует совместные проекты.



Информацию распространяет пресс-служба министерства обороны.









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