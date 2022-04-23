Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Между министерством обороны и Институтом общественных связей подписан меморандум


23.04.2022   13:56


Меморандум о взаимопонимании подписан между министерством обороны Грузии и Институтом общественных связей Грузии (GIPA).

Документ подписали заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и ректор GIPA Маринэ Иоселиани. Меморандум о сотрудничестве направлен на планирование совместных образовательных программ, которые будут способствовать развитию профессиональных навыков сотрудников и студентов министерства.

В рамках меморандума, исходя из приоритетов и потребностей министерства, предусмотрена профессиональная переподготовка представителей министерства обороны, организация для них научно-исследовательских встреч и участие в программах.

Министерство обороны, в свою очередь, предоставит студентам возможность пройти стажировку и практику в структурных подразделениях министерства.

На основе документа о сотрудничестве эксперты министерства проведут семинары для студентов и академического состава университета. Министерство обороны Грузии плодотворно сотрудничает с учебными заведениями и высшими учебными заведениями и реализует совместные проекты.

Информацию распространяет пресс-служба министерства обороны.



Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна