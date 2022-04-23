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Между министерством обороны и Институтом общественных связей подписан меморандум
23.04.2022 13:56
Меморандум о взаимопонимании подписан между министерством обороны Грузии и Институтом общественных связей Грузии (GIPA).
Документ подписали заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе и ректор GIPA Маринэ Иоселиани. Меморандум о сотрудничестве направлен на планирование совместных образовательных программ, которые будут способствовать развитию профессиональных навыков сотрудников и студентов министерства.
В рамках меморандума, исходя из приоритетов и потребностей министерства, предусмотрена профессиональная переподготовка представителей министерства обороны, организация для них научно-исследовательских встреч и участие в программах.
Министерство обороны, в свою очередь, предоставит студентам возможность пройти стажировку и практику в структурных подразделениях министерства.
На основе документа о сотрудничестве эксперты министерства проведут семинары для студентов и академического состава университета. Министерство обороны Грузии плодотворно сотрудничает с учебными заведениями и высшими учебными заведениями и реализует совместные проекты.
Информацию распространяет пресс-служба министерства обороны.
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