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Зеленский: Войну может остановить лишь тот, кто ее начал
24.04.2022 00:01
Войну может остановить лишь тот, кто ее начал, - заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, проведенной на одной из станций метро в Киеве, отвечая на вопрос журналиста о том, настаивает ли он все еще на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, и думает ли, что переговоры могут завершить войну, передает УНИАН.
«Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть дипломатический путь и военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает, даже если это сложно, это может предотвратить потерю тысяч, десятков тысяч, а за такими соседями сотен, а может и миллионов жертв. Этого не хочется», - добавил Зеленский.
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