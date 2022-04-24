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Президент Грузии помиловала восемь осужденных по случаю Пасхи
24.04.2022 00:04
Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю православной Пасхи издала акт о помиловании восьми заключенных. Об этом сообщает сегодня администрация главы грузинского государства.
«Восемь осужденных сегодня же покинут пенитенциарное учреждение», — сказано в сообщении.
Помилование является дискреционным правом президента. Обычно глава государства издает акты о помиловании в преддверии государственных праздников, в том числе религиозных.
В последний раз это произошло 9 апреля – в 33-ю годовщину трагических событий 1989 года. Тогда Зурабишвили помиловала 15 осужденных.
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