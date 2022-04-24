

Президент Грузии помиловала восемь осужденных по случаю Пасхи

24.04.2022 00:04





Президент Грузии Саломе Зурабишвили по случаю православной Пасхи издала акт о помиловании восьми заключенных. Об этом сообщает сегодня администрация главы грузинского государства.



«Восемь осужденных сегодня же покинут пенитенциарное учреждение», — сказано в сообщении.



Помилование является дискреционным правом президента. Обычно глава государства издает акты о помиловании в преддверии государственных праздников, в том числе религиозных.



В последний раз это произошло 9 апреля – в 33-ю годовщину трагических событий 1989 года. Тогда Зурабишвили помиловала 15 осужденных.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



