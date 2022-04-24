

Зеленский назвал условия для возвращения посла Украины в Тбилиси

24.04.2022 19:27





Киев вернет своего посла в Тбилиси после того, как власти Грузии продемонстрируют поддержку Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции для международных и украинских СМИ в Киеве в субботу.



«Мы точно не хотим конфликтов с Грузией. Уверен, что их никогда не будет… Мы обязательно вернем посла в дружественную Грузию, как только будем ощущать поддержку Украины со стороны вашей власти», – сказал он.



Здесь же Зеленский отметил, что считает грузинский народ братским и «одним из действительно близких для украинцев», однако для него непонятна позиция лидеров грузинского государства.



«Я не понимаю, ради чего непринятие санкций. Я слышал месседжи «мы должны защищать свою экономику». Какая экономика? Они уже отобрали часть территории Грузии, почти дошли до Тбилиси», – заявил президент Украины.



Владимир Зеленский заявил об отзыве посла из Грузии для консультаций 1 марта. В качестве причин он назвал позицию грузинского правительства по санкциям против России и препятствование отправке грузинских добровольцев в Украину.



Спустя две недели президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала своего коллегу пересмотреть решение и вернуть посла Украины в Тбилиси. Несмотря на это, 31 марта Зеленский объявил о подписании официального указа об отзыве дипломата из Грузии.



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