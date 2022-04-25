

Зеленский: Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови

25.04.2022 19:58





По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, российские оккупанты, проливая кровь украинцев в самый большой православный праздник, доказали, что гуманизм и христианская мораль – это не о них.



«России предлагалось пасхальное прекращение огня. Но православный мир увидел, что для российских захватчиков Пасха ничего не значит. Это для них просто красная дата в календаре, для которой нужны специальные слова, специальное поведение, но не то, что называется верой, и не то, что называется христианским добром.



Российская армия сделала эту Пасху красной не только формально в календаре, но и красной от крови. Христиане такого не сделали бы, имея возможность установить мир. Так что держать свечку в руках в храме еще не значит быть христианином. Есть или даже святить пасхи каждый год – этого тоже мало, чтобы быть людьми, чтобы быть христианами», - заявил Зеленский.



«Христиане ли эти люди? Убившие на Пасху еще двоих детей в Донецкой области, которые в очередной раз отказались открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя, которые снимали в оккупированных районах пропагандистские репортажи о раздаче якобы гуманитарных пасхальных наборов», - отметил президент Украины.



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