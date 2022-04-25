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Министр обороны Грузии: Отзыв посла Украины, на мой взгляд, был ошибкой
25.04.2022 19:59
По заявлению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, то, что президент Украины Владимир Зеленский отозвал украинского посла из Грузии, было ошибкой.
По его словам, не существует альтернативной страны, где бы обращались с украинцами так, как в Грузии.
«Отзыв посла Украины, на мой взгляд, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем о своих каких-то обидах, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», - заявил Бурчуладзе.
Вместе с тем, по его словам, формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна.
«Ко всем критическим санкция Грузия присоединилась, будь то ООН, Совет Европы или др.
А те санкции, которые никакого эффекта не окажут на агрессора, а пострадает лишь наше население, то, разумеется, неразумно к ним присоединятся», - заявил Джуаншер Бурчуладзе.
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