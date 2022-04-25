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Блинкен: Независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин
25.04.2022 20:02
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия «терпит неудачу в Украине», а Украина добивается успеха.
«Россия поставила перед собой цель лишить (Украину) суверенитета, лишить ее независимости. Это не удалось», - приводит слова Блинкена CNN, передает nv.ua.
Во время пресс-конференции у польско-украинской границы глава Госдепа отметил, что пока неизвестно, как будет развиваться война России против Украины.
«Но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин», - подчеркнул он.
Накануне Блинкен вместе с главой Пентагона Ллойдом Остином прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.
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