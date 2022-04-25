

Михаила Саакашвили проведали врачи консилиума Народного защитника

25.04.2022 20:24





Народный защитник Грузии Нино Ломджария в ближайшие дни ознакомит общественность с подготовленным врачами заключением в связи со здоровьем бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.



Как заявил «IPN» врач консилиума Народного защитника Тенгиз Цуладзе, врачи консилиума проведали Михаила Саакашвили в пятницу.



По его оценке, Михаил Саакашвили чувствует себя слабо.



«Завтра или послезавтра омбудсмен сделает заявление, а до этого мы не можем делать комментарии. В целом он слаб… Свои выводы мы написали, а об остальном вам сообщит г-жа Нино», - отметил Тенгиз Цуладзе.



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