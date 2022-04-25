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Стефанчук: Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО
25.04.2022 20:31
Верховная Рада не будет менять Конституцию в части вступления Украины в НАТО, - заявил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в интервью «Украинской правде».
«Не будем. Изменение Конституции – не есть и никогда не будет самоцелью. Это инструментарий. Никто никогда не делал блага из этого», – отметил Стефанчук.
По его словам, если Украина получит гарантии безопасности, о которых говорят на мирных переговорах с Россией, она будет их использовать, а то, что «записано в Конституции по поводу НАТО, по поводу ЕС – это наши перспективные виденья на будущее».
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