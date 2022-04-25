

Саломе Зурабишвили поздравила Эммануэля Макрона с победой на выборах

25.04.2022 20:53





Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.



«Поздравляю, господин Макрон, вместе с вами выиграла Франция! Европа побеждает, и побеждаем мы, грузины и украинцы, которым нужна сильная, достойная Европа, которую Россия не сможет купить или сломать и будет обязана уважать!» — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.



Согласно предварительным опросам, Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 58,2 процента голосов.





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