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Саломе Зурабишвили поздравила Эммануэля Макрона с победой на выборах


25.04.2022   20:53


Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Эммануэля Макрона с победой на президентских выборах во Франции.

«Поздравляю, господин Макрон, вместе с вами выиграла Франция! Европа побеждает, и побеждаем мы, грузины и украинцы, которым нужна сильная, достойная Европа, которую Россия не сможет купить или сломать и будет обязана уважать!» — написала Саломе Зурабишвили в Twitter.

Согласно предварительным опросам, Эммануэль Макрон побеждает во втором туре президентских выборов во Франции, набрав 58,2 процента голосов.

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