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Тбилиси передал Гвадалахаре статус мировой столицы книги ЮНЕСКО


25.04.2022   21:02


Тбилиси передал Гвадалахаре (Мексика) статус мировой столицы книги ЮНЕСКО, — сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.

Официальная делегация Тбилиси присутствовала на церемонии передачи статуса, которая проходила в Гвадалахаре.

Тбилиси был Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО в течение года с апреля 2021 года по 23 апреля 2022. За этот период было реализовано более 50 масштабных, общественных, профессиональных, детских, молодежных, технологических и образовательных местных и международных проектов.

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