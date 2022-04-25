

Тбилиси передал Гвадалахаре статус мировой столицы книги ЮНЕСКО

25.04.2022 21:02





Тбилиси передал Гвадалахаре (Мексика) статус мировой столицы книги ЮНЕСКО, — сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси.



Официальная делегация Тбилиси присутствовала на церемонии передачи статуса, которая проходила в Гвадалахаре.



Тбилиси был Всемирной книжной столицей ЮНЕСКО в течение года с апреля 2021 года по 23 апреля 2022. За этот период было реализовано более 50 масштабных, общественных, профессиональных, детских, молодежных, технологических и образовательных местных и международных проектов.





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