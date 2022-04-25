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Джапаридзе: Сейчас действительно время, чтобы Зеленский обратился к парламенту Грузии
25.04.2022 21:14
Сейчас действительно время, чтобы Зеленский обратился к парламенту Грузии, - об этом заявил один из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, после того как выразил соболезнования родным и близким погибшего в Украине грузинского бойца.
По словам Джапаридзе, президенту и правительству Украины нужна максимальная поддержка.
«Президент и правительство Украины показывает пример героизма, и в это время им необходима максимальная поддержка. Соответственно, в этой ситуации, когда Зеленский выступил перед парламентами практически всех демократических стран, ему обязательно нужно дать возможность обратиться и к парламенту Грузии. Я хочу призвать «Грузинскую мечту», что сейчас действительно время, чтобы Зеленский обратился к парламенту Грузии, к парламенту той страны, которая также является жертвой агрессии», - заявил Бадри Джапаридзе.
Джапаридзе сказал и по поводу санкций, отметив, что Грузия полностью присоединилась к ряду санкций, но это это не озвучивается властями.
«Как страна, мы полностью присоединились к ряду санкций, но, к сожалению, это не озвучивается властями. Ни одно попадающее под санкции юридическое или физическое лицо не может осуществлять деятельность в Грузии. Об этом нужно сказать открыто, чтобы не было никаких сомнений в связи с этим», - заявил Бадри Джапаридзе.
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