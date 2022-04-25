

Арахамия намерен просить ЕС и США о санкциях против Иванишвили

25.04.2022 21:20





Глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Давид Арахамия обратится к Евросоюзу и США с призывом ввести санкции против учредителя партии «Грузинская мечта», бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили. Об этом он написал на своей странице в Telegram.



«Известные люди Грузии записали видеообращение в нашу поддержку еще до 24 февраля, а многие грузины с тех пор сражаются за Украину на фронте. Они в подавляющем большинстве поддерживают Украину и нашу победу в войне.



Но, к сожалению, этого нельзя сказать о грузинских властях.



И причина проста – главный олигарх страны Бидзина Иванишвили поддерживает тесные связи с российской политической элитой, что еще раз подтверждают недавно обнародованные аудиозаписи.



Суть политики грузинских властей заключается просто в следовании указаниям Кремля. Именно этим объясняется их риторика о непризнании военных преступлений России против Украины и оказание помощи России в обходе санкций.



Сегодня Иванишвили стал грузинским Януковичем. Он и его приближенные проводят в отношении Украины политику, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетия вперед. Чтобы предотвратить это, я обращусь к руководству ЕС и США с призывом рассмотреть возможность введения персональных санкций против Иванишвили и его активов на Западе. Никто не должен уйти от ответственности – ни оккупанты, ни те, кто им помогает», - говорится в заявлении Арахамия, которое он разместил на своей странице в Telegram.



Напомним, в интернете была распространена аудиозапись, предположительно, разговора Бидзины Иванишвили и российского олигарха Владимира Евтушенкова. Запись датирована мартом.



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