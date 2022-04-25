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Дмитро Кулеба: Российская нефть полна украинской крови
25.04.2022 21:36
Если мировые лидеры и бизнес серьезно настроены положить конец российским военным преступлениям, они должны сначала лишить Путина доходов от продажи нефти, - заявил министр иностранных дел Украины Дмитро Кулеба.
«Довольно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают и насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Перестаньте покупать ее», - пишет Кулеба в Twitter, передает РБК-Украина.
По словам министра, ЕС должно немедленно ввести эмбарго на российскую нефть, поскольку Кремль пытается отчаянно обойти введенные санкции.
«Давайте откровенно: любая смесь, содержащая любую российскую нефть, должна рассматриваться как 100% российская нефть. Не позволяйте российским обманом обходить ограничения», - отметил Кулеба.
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