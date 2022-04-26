

«Национальное движение» предлагает парламенту ужесточить закон «Об оккупированных территориях»

26.04.2022 10:40





«Национальное движение» предлагает парламенту Грузии ужесточить закон «Об оккупированных территориях».



На заседании парламентского бюро 26 апреля будет представлен проект, согласно которому лицам, которые в какой-либо форме участвовали или до сих пор участвуют в оккупации территорий Грузии и Украины и в военной агрессии, будет запрещен въезд в Грузию и осуществление экономической активности.



Согласно проекту ограничения, установленные законом «Об оккупированных территориях», распространяются на всех тех физических и юридических лиц, со стороны которых осуществляется оккупация и военная агрессия территорий Грузии и Украины, а также на лиц, санкциированных странами-членами ЕС или НАТО из-за военной агрессии и оккупации, осуществленной в Грузии и Украине.



Согласно проекту, всем физическим и юридическим лицам, нарушившим закон «Об оккупированных территориях», запрещается любая экономическая (предпринимательская или непредпринимательская) деятельность на территории Грузии, независимо от того, осуществляется ли она в целях получения прибыли, дохода или компенсации. Также всем видам юридических лиц, действующих в Грузии, запрещается прямо или косвенно получать финансирование от всех физических и юридических лиц, нарушивших данный закон.



По тому же проекту, запрещен въезд в Грузию иностранным гражданам и лицам без гражданства, нарушившим этот закон.



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